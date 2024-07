Arek Milik jest na wakacjach? Jak donoszą włoskie media, widziano go w dzisiaj na lotnisku Capodichino w Neapolu. Niektórzy zastanawiają się, że może pojechał wypoczywać na włoskiej wyspie Capri, ale jego dziewczyna Jessica Ziółek jest w nadal w Polsce. Dlatego bardziej prawdopodobne jest to, że Milik pojechał negocjować kontrakt z neapolitańskim klubem. Podobno w weekend Napoli wysłało do Ajaksu Amsterdam, gdzie gra Milik, zapytanie o polskiego napastnika. A jak podaje sport.pl o Arkadiusza pytają też inne włoskie kluby, jak Juventus i Lazio.

Włochom bardzo podobała się gra Arka Milika na Euro 2016. Włoskie media podają, że polski napastnik może zmienić barwy za 20 milionów euro!

Na razie chyba tylko Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny mają wakacje. Reszta polskich piłkarzy wykorzystuje swój czas i stara się o nowe lukratywne kontrakty. Tak jak Grzegorz Krychowiak czy Kamil Glik, który właśnie podpisuje kontrakt z Monaco.

Arkadiusz Milik z Jessicą Ziółek - kiedy wybiorą się na wspólne wakacje po Euro 2016?

Arkadiusz Milik to najlepszy polski napastnik po Robercie Lewandowskim.