Tamara Arciuch niedawno została szczęśliwą mamą malutkiej Nadii. Razem z Bartkiem Kasprzykowskim starają się jak najlepiej wychować słodką księżniczkę - mają już w tym doświadczenie, ponieważ wychowują 17-letniego Krzysztofa i młodszego 7-letniego Michała. Jak teraz wygląda ich życie po narodzinach Nadii? Opowiedzieli o tym w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

A jak to wygląda z perspektywy Tamary? Jak łączy wychowanie dwóch synów i córeczki? Jak wygląda ich standardowy dzień?

A jak chłopcy zareagowali na przyjście na świat Nadii? Okazuje się, że zaskakująco dobrze. Chłopcy się cieszyli i sami zaangażowali się w wychowywanie siostrzyczki.

Obaj się ucieszyli. Reklamacji nie odnotowaliśmy. Zazdrości nie było, bo to jest różnica wieku - Krzysztof to już dorosły chłopak i mówi do Nadii niskim głosem, który bardzo lubi - powiedziała Tamara Arciuch w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".