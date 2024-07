Bartek Kasprzykowski w listopadzie został tatą Nadii. Razem ze swoją partnerką Tamarą Arciuch mają też syna Michała. Jak zmieniło się ich życie po narodzinach córeczki? Jakim ojcem jest Bartek Kasprzykowski?

Bartek tak ułożył sobie grafik, żeby przez pierwsze miesiące życia Nadii jak najmniej pracować. Zadbał również o to, żeby Tamara mogła jak najwięcej czasu spędzać z córeczką.

Jest bardzo zaangażowanym ojcem, nie przeszkadza mu nawet brak snu!

"Nie potrafię na to narzekać, ani traktować jako coś uciążliwego, bo to dla mnie naturalne i oczywiste, że dbam o to, by Tamara mogła dłużej pospać i wstaję rano do córki. Nadia była wyczekana. Marzyłem o tym, żeby mieć córkę" - mówi Bartek.