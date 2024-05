Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich wyczekany synek, dla którego wybrali imię Dariusz. Jakub zabrał głos po narodzinach dziecka. Zdradził jak się czuje mały Dariusz oraz jego mama. Kiedy Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami?

Wiemy, kiedy urodziła Ania z "Rolnik szuka żony"

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" tym, że spodziewają się dziecka, pochwalili się już w świątecznym odcinku programu. Fani już nie mogli doczekać się radosnej nowiny. Jako pierwsza wieściami o narodzinach maleństwa pochwaliła się produkcja "Rolnik szuka żony", nie tylko pokazując zdjęcie maleństwa ale również, zdradzając jego imię, które do tej pory trzymali w tajemnicy. Nie wszystkim jednak spodobało się, że produkcja show zdecydowała się przekazać tę informację przed rodzicami. Inni zauważyli jednak, że nie stałoby się to przecież bez ich zgody. My postanowiliśmy podpytać Jakuba z "Rolnik szuka żony" o to, jak się czuje jako świeżo upieczony tata:

Wszystko dobrze, Ania czuje się dobrze, mały zdrowy, więc to najważniejsze - powiedział w rozmowie z Party.pl.

Jakub zdradził nam także, kiedy Ania z "Rolnik szuka żony" urodziła. Kiedy przyszedł na świat ich synek?

Dziś rano - napisał nam Jakub.

Jeszcze raz ogromne gratulacje dla Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony".

To będzie wyjątkowy maj dla Ani z "Rolnik szuka żony". Jej synek urodził się 15 maja, więc za kilka dni będzie mogła świętować swój pierwszy Dzień Matki. Ale ten czas zleciał. Jeszcze chwilę temu Ania z "Rolnika" pokazała zdjęcie znad dziecięcego łóżeczka, odliczając dni do narodzin synka, a dziś okazało się, że mały Darek jest już na świecie. Dużo zdrowia dla całej rodzinki!

