Antonina Turnau chce urodzić dziecko! Okazuje się, że świeżo upieczona żona Marka Kondrata marzy o powiększeniu rodziny. Znajoma córki Grzegorza Turnaua w rozmowie z „Faktem” zdradziła, że 27-letnia Antonina chce w ten sposób umocnić swój związek z aktorem. Patrząc na to, jak jej mąż dogaduje się z synami Wojciechem i Mikołajem, Antonina jest pewna, że będzie wspaniałym ojcem dla ich dziecka.

Tosia marzy, by urodzić Kondratowi dziecko. Uważa, że to mogłoby umilić ich życie, a także umocnić związek. Zupełnie nie zauważa różnicy wieku między nimi, jej zdaniem i tak mają przed sobą co najmniej 20 wspólnych, pięknych lat.