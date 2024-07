1 z 6

Antek Królikowski i jego mama byli dziś (28.11) gośćmi programu Pytanie na śniadanie. Zachęcali do adopcji zwierząt, a także do pomocy zwierzętom ze schronisk przed zimą. Do studia Małgorzata Ostrowska-Królikowska przyprowadziła Laylę - suczkę, którą przygarnęła ze schroniska uczestnicząc w programie "Przygarnij mnie". Opowiedziała jak sunia zaaklimatyzowała się w domu Królikowskich.

Layla wprowadziła do naszego domu harmonię pomiędzy nami a zwierzakami. Jest bardzo przyjacielska, spokojna i ułożona. Nie wyobrażam sobie teraz domu bez niej - powiedziała.

Za to Antek Królikowski pochwalił się, że będzie prowadził galę Wielcy małym, czyli finał VIII edycji akcji, w której artyści pomagają zwierzętom przed zimą. Gala odbędzie się 29 listopada w hotelu Bristol. A na gali będzie można licytować kalendarz, w którym udział wzięli znani artyści oraz zdjęcia z archiwum prywatnego prezydenta Andrzeja Dudy i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. Zobacz naszą galerię z Królikowskimi.

Zobacz: Mama i dziewczyna Antka Królikowskiego przyszły razem kibicować mu na meczu. Wyglądają jak rodzina. ZDJĘCIA