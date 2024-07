1 z 7

Antek Królikowski od kilku miesięcy spotyka się z Julią Wieniawą, byłą przyjaciółką jego ex - Katarzyny Sawczuk. Związek tej pary budzi sporo emocji, a do tego aktorzy, którzy poznali się na planie "Na Wspólnej" chętnie wrzucają wspólne zdjęcia do sieci. Co pokazali tym razem?

Zobacz: Dziewczyna Antka Królikowskiego pokazuje coraz więcej ciała! Zobacz seksowne ZDJĘCIE Julii Wieniawy

Antek Królikowski pokazał zdjęcie z imprezy z Julią Wieniawą

Antek i Julia na co dzień pracują razem na planie "Na Wspólnej" - on gra nauczyciela, ona uczennicę. Ostatnio ich wątek w serialu jest głośno komentowany w mediach, a nawet mówi się, że aktor walczy o to, żeby Julka nie straciła roli w serialu. Antek Królikowski jest bardzo szczęśliwy w związku z Julią i chętnie chwali się zdjęciami z aktorką. Mama aktora z kolei mówi, że Wieniawa to jej ulubiona dziewczyna Antka! Aktor pokazał dziś na Instagramie zdjęcie z imprezy, na której był z Julią. Była to impreza w stylu lat 90., a para pozowała do zdjęcia w pokoju, w którym nie brakowało plakatów Leonardo DiCaprio czy zespołu Backstreet Boys. Antek na zdjęciu pokazuje się nie tylko z Julką, ale też z kilkoma koleżankami! Fani pod fotką piszą: "Jakie laski wyrwałeś ????". Zobaczcie wspólne zdjęcia Julki i Antka!

Polecamy: Zimne przekąski na imprezę: koreczki, sałatka, ciasto francuskie