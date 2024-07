Anna Wendzikowska pokazała zdjęcie w bikini! Dziennikarka stacji TVN przebywa obecnie służbowo w Los Angeles, co nie przeszkadza jej, by nieco skorzystać z przepięknego kalifornijskiego słońca. Na Instagramie gwiazdy pojawiała się fotka znad basenu, na której Ania Wendzikowska pozuje tyłem, tym samym eksponując swoją bardzo zgrabną pupę! Tak gorącego zdjęcia się po niej nie spodziewaliśmy! Fanów również ta fotka rozgrzała do czerwoności. Natychmiast pojawiały się pełne zachwytów komentarze.

Wow! Jaka pupa! Aniu, co za figura! A pupa - Wow!

Nie pozostaje nam nic innego, jak przychylić się do zdania jej fanów. ;) Zresztą, spójrzcie sami!

