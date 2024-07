Anna Wendzikowska jest już w Cannes! Dziennikarka stacji TVN pojechała na Festwial Filmowy, by przygotować relację z tego ważnego wydarzenia. W podróży służbowej towarzyszy jej rodzina. Ania Wendzikowska do Cannes zabrała swojego partnera Patryka Ignaczaka oraz córeczkę Kornelię. Po drodze cała rodzina pozwoliła sobie na zwiedzanie. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda stacji TVN zabiera swoją malutką córeczkę w podróż. Mała Kornelka to prawdziwy obieżyświat! Wszystkie relacje ze wspólnych podróży zamieszcza na swoim Instagramie. Tak było i tym razem. Oprócz wspólnych chwil z ukochaną rodzinką, Ania ma za sobą również pierwsze wyzwanie zawodowe w Cannes. I to nie byle jakie! Pierwszy wywiad zrobiła z wielką gwiazdą światowego kina!

Reklama

Chwila relaksu po wywiadzie z Woodym Allenem...

Zobaczcie pierwsze fotki Ani Wendzikowskiej z Cannes! My już czekamy na więcej!

Zobacz też: Anna Wendzikowska zagra w hollywodzkiej produkcji z... Jimem Carrey'em! Pokonała znaną aktorkę!

Zobacz także

Anna Wendzikowska zabrała na służbowy wyjazd do Cannes całą rodzinę!

Instagram

Dziennikarka będzie relacjonować Festiwal Filmowy w Cannes.

Instagram

Gwiazda stacji nie tylko pracuje, ale i zwiedza piękne okolice.

Instagram

Reklama

Ma już za sobą pierwszy wywiad z... Woodym Allenem!