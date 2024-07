Anna Wendzikowska coraz śmielej poczyna sobie na salonach i stara się wyróżniać efektownymi stylizacjami. Chętnie eksperymentuje ze stylem i nie boi się odważnych kreacji. Kilka tygodni temu na jedną z imprez przyszła w sukni wykonanej z naturalnych płatków róż. Przypomnijmy: Wendzikowska na wielkiej gali w sukience z ŻYWYCH RÓŻ!

Wczoraj dziennikarka pojawiła się na premierze filmu "Pod Mocnym Aniołem" i w przeciwieństwie do innych gwiazd, zdecydowała się na elegancką kreację. Wendzikowska postawiła na białą sukienkę z wężowym printem i mocny makijaż, w którym pierwsze skrzypce grały różowe usta. Do kreacij Anna dobrała kopertówkę, ale nie byle jaką, bo Gucci Patent Microguccissima Broadway Clutch Bag, która w sklepach internetowych z ekskluzywnymi markami kosztuje około 5000 złotych. Cacko być może prezentuje się skromnie, ale to marzenie każdej fashionistki.

Tak Anna Wendzikowska wyglądała na premierze filmu ze swoją drogą kopertówką. Udany zestaw?

