Rafał Brzozowski to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów. Jego przeboje opanowały już rodzime stacje radiowe, a on sam jest gościem każdego liczącego się festiwalu muzycznego. Tego lata pokusił się też o nagranie hitu na Mundial, który miał być polską odpowiedzią na utwory światowych gwiazd. Przypomnijmy: Brzozowski pozazdrościł Lopez i Shakirze. Postanowił nagrać swój hit na Mundial

W życiu prywatnym wiedzie mu się równie dobrze. Od ponad roku Rafał spotyka się z piękną Anną Tarnowską, ale dba o to, aby związek ten nie był mocno medialny i nie przyćmił jego dokonań muzycznych. Do tej pory ta strategia przynosiła znakomite efekty, ale w końcu i jego życiem prywatnym zainteresowały się tabloidy. Jeden z nich poinformował kilka dni temu, że Brzozowski zostanie wkrótce ojcem. Wokalista szybko jednak skomentował te doniesienia.



Kochani!!! Generalnie nie komentuje prasy kolorowej ale w tym wypadku chciałbym coś sprostować. Rzeczywiście na świat przyjdzie potomek ale nie mój tylko kolegi z zespolu i tak rodzą się właśnie plotki. Dziękuję mediom za czujność ale gdyby tak ważna informacja miała ujrzeć światło dzienne na pewno bym Was o tym poinformował. Dziecko to przecież wielka radość a ja chciałbym kiedyś mieć nawet sporą rodzinę. Wszystko w swoim czasie. Pozdrawiam Was serdecznie i potwierdzam że na razie Tatą NIE będę! !!!! - czytamy na Facebooku Rafała.