Podczas 60. edycji Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu emocji wśród widzów nie brakuje. Aktualnie głośno jest o wygranej Rafała Brzozowskiego w konkursie Premier. Choć wielu fanów jest zadowolonych z tego faktu, to jednak znaleźli się też tacy, którzy nie wierzą w sprawiedliwą wygraną artysty. W sieci pojawiły się komentarze, w których fani festiwalu piszą wprost, że wygrana Brzozowskiego w ich opinii była "ustawką". Dlaczego?

Reklama

Rafał Brzozowski wygrał konkurs Premier w Opolu, a fani węszą spisek

W konkursie Premier podczas 60. edycji Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wystąpiło dziesięcioro artystów, w tym m.in. Łukasz Drapała, Dominik Dudek, Iwaneczko oraz Rafał Brzozowski. Jak się okazało, nagroda główna powędrowała do ostatniego z wymienionych artystów, czyli Rafała Brzozowskiego, który wykonał utwór "W pokoju hotelowym". Piosenkarz oprócz prestiżowej statuetki otrzymał również czek o wartości 60 tysięcy złotych.

AKPA PIĘTKA MIESZKO

Zobacz także: Opole 2023: Mocny apel Tomasza Kammela po wygranej Rafała Brzozowskiego. Mówił o TVN i Polsacie

Szybko okazało się, że wygrana Rafała Brzozowskiego wzbudziła sporo emocji w widzach. Niektórzy w komentarzach zamieszczanych w sieci piszą wprost, że dla nich wygrana wielkiej gwiazdy TVP w tym konkursie jest po prostu ustawką.

- Nagroda jury dla Brzozy to jakiś żart - Tragedia, ustawka za ustawką - To jest jakiś żart, tak samo jak z Brzozowskim ustawka

Wygrać powinien Tadek i Łukasz

- No szok i niedowierzanie, że pracownik TVP dostaje nagrodę od innych pracowników TVP.

- Brzozowski = ustawka - czytamy w sieci.

AKPA PIĘTKA MIESZKO

Zobacz także: Opole 2023: Elegancka Justyna Steczkowska pozuje na ściance. ZDJĘCIA

Mimo tego nie brakuje też wielu bardzo pozytywnych komentarzy, w których fani zachwalają nie tylko zwycięski utwór Rafała Brzozowskiego, ale także samego artystę. Nie brakuje nawet porównań, że Rafał Brzozowski, to nasz nowy... Zbigniew Wodecki. A Wy, co sądzicie o całej sprawie? Cieszycie się, że to właśnie Rafał Brzozowski wygrał konkurs Premier w Opolu?

AKPA PIĘTKA MIESZKO

AKPA PIĘTKA MIESZKO