Reklama

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które odbywają się teraz w Brazylii są jedną z najchętniej oglądanych imprez przez widzów na całym świecie. Niestety Polska reprezentacja nie awansowała do rozgrywek, ale nie nie zmienia to faktu, że mecze rozgrywane podczas Mundialu są szeroko komentowane w naszym kraju. Doczekaliśmy się również jednego człowieka, który pojawił się na murawie - nie był to jednak piłkarz. Przypomnijmy: Polak robi karierę w Brazylii. Jego zdjęcia obiegają cały świat

Podczas ceremonii otwarcie rozgrywek na scenie pojawiła się Jennifer Lopez ze swoim hitem "We Are One (Ole Ola)", który nagrała wraz z Pitbullem. Utwór dołączył do listy przebojów wylansowanych właśnie dzięki Mundialowi. Rafał Brzozowski zdecydował się nagrać swoją wersję hitu, który ma być kojarzony z piłką nożną. "Świat jest nasz" został hymnem Coca Coli na Mundial 2014.

Podoba wam się?

Zobacz także

Zobacz: Jennifer Lopez wielką wygraną. To ona zagra na Mundialu

Reklama

Rafał Brzozowski na wakacjach: