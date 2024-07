Anna Popek pokazała siostrę! Dziennikarka zabrała ją na poniedziałkową premierę sztuki "Pozory mylą". Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" pochwaliła się wspólną fotką na swoim profilu na Facebooku i podziękowała siostrze za miło spędzony czas:

"Pozory mylą" świetna obsada, znakomity tekst, miły wieczór z siostrą.

Anna Popek do tej pory publicznie pokazywała tylko swoją córkę. Teraz przyszedł czas na siostrę i musimy przyznać, że panie są prawie wcale do siebie niepodobne. Jedyne, co je łączy to duże, niebieskie oczy. Fryzura, rysy twarzy i uśmiech są zupełnie inne. Dostrzegli to nawet fani dziennikarki, którzy swoimi opiniami podzielili się w komenatarzach pod zdjęciem:

Mało podobna , ale muszę przyznać że jest równie urocza i czarująca. Miłego wieczorku. pięknie siostrzyczki pięknie pozdrawiam :)

A Waszym zdaniem dziennikarka jest podobna do swojej siostry?

Anna Popek na premierze w teatrze.