Anna Mucha po doświadczeniach związanych z narodzinami pierwszego dziecka, postanowiła ponownie zaufać tej samej ekipie. Ponieważ poród to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu kobiety, aktorka nie chciała oszczędzać na udogodnieniach. Jak informuje "Party", gwiazda rodziła w prywatnej klinice, co jak wiadomo, sporo kosztuje.

Syn Muchy przyszedł na świat w klinice Medicover. Aktorka miała do dyspozycji własny apartament, w którym nocował również jej partner, Marcel Sora. Para cieszyła przyjemną obsługą i dobrymi, zdrowymi posiłkami. Co więcej, na każde zawołanie zjawiali się: położna i lekarz. Za taki luksus Anna musiała zapłacić ok. 16 tysięcy złotych!

Szczęśliwa mama z synem już wyszła ze szpitala, a zdjęciami dziecka pochwaliła się na blogu.

W takim apartamencie rodziła Anna Mucha:

Anna Mucha w szpitalu: