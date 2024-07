Anna Mucha odpowiedziała na krytykę Karoliny Korwin Piotrowskiej. Aktorka w mocnych słowach odniosła się do słów dziennikarki, której nie spodobało się, że Anna Mucha zamieściła na Instagramie zdjęcie z planu zdjęciowego "M jak miłość", zrobione w czasie minuty ciszy poświęconej zmarłemu Witoldowi Pyrkoszowi. Zdjęcie to opublikowały potem serwisy. Karolina Korwin Piotrowska pokazała screen z jednej z serwisów i opatrzyła go komentarzem, że relacjonowanie takiej chwili za niestosowne.

Ich nie trzeba wykańczać, ośmieszać, wyśmiewać, już nie trzeba, bo widowiskowe samobójstwa popełniają i wykańczają się do spodu sami - napisała dziennikarka.

Anna Mucha nie pozostała obojętna wobec tych słów! Przed kamerą Party.pl odpowiedziała Karolinie Korwin Piotrowskiej. Co ciekawe, nie odniosła się do samego zdjęcia z planu „M jak miłość", a zupełnie innej kwestii...

Co dokładnie odpowiedziała Ania Mucha Korwin Piotrowskiej? Zobaczcie sami!

Poszło o pożegnanie zmarłego Witolda Pyrkosza.