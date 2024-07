Anna Mucha po urodzeniu córki zmieniła priorytety w swoim życiu. Mała Stefania jest jej oczkiem w głowie, jednak aktorka nie rezygnuje przez to całkowicie z kariery zawodowej. Gwiazda jeździe po całej Polsce ze spektaklem "Single i Remiksy", a co najważniejsze jej wątek w "M jak miłość" cały czas jest rozbudowywany.

W jednym z ostatnich wywiadów Mucha wyznała, że jest wdzięczna Ilonie Łepkowskiej, że nie uśmierciła jej postaci, gdy kilka lat temu oświadczyła scenarzystce najpopularniejszego polskiego tasiemca, iż chce zrobić sobie przerwę od grania i wyjeżdża do Stanów.

- Gdy przed laty powiedziałam Ilonie Łepkowskiej, że zamierzam wyjechać na rok do Stanów Zjednoczonych, stwierdziła że będzie trzeba uśmiercić Madzię. Na szczęście zweryfikowała te plany i moja bohaterka żyje. Wróciłam do serialu, potem znowu przez jakiś czas mnie nie było. "M jak miłość" to pierwszy duży serial, w którym zagrałam, w związku z czym jestem i będę z nim kojarzona. Nie mam zamiaru się tego wypierać - wyznała Mucha.