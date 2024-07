Polskie gwiazdy chętnie wyjeżdżają na urlop do Stanów Zjednoczonych, a wielu z nich marzy się tam wielka kariera. Ostatnio pokazywaliśmy Wam zdjęcia Kingi Rusin, która w Nowym Jorku imprezowała z Anją Rubik. Przypomnijmy: Tak Rusin bryluje w Nowym Jorku z Anią Rubik

Rusin to nie jedyna celebrytka, która odwiedziła ostatnio to amerykańskie miasto. Anna Mucha na wiosenny urlop również wybrała Nowy Jork i zdążyła się już pochwalić pierwszym zdjęciem z rodzinnej wycieczki. Aktorka zapewne czuje się tam doskonale, bo przecież w 2007 wyjechała do Nowego Jorku, gdzie uczyła się aktorstwa w prestiżowym instytucie Lee Strasberga. To jednak nie przekonuje wszystkich do jej warsztatu. Zobacz: Mucha to żadna aktorka. Jest za stara i nie ma talentu

Anna Mucha w Nowym Jorku:



Mucha ze Stefanią zwiedzają Warszawę: