Anna Lewandowska dołącza do ekipy "Dzień Dobry TVN". Już w styczniu żona Roberta Lewandowskiego zaprezentuje swój noworoczny plan treningowy “Healthy & Active”. Na jak długo trenerka zagości na antenie TVN? Znamy szczegóły.

Po Mistrzostwach Świata w Katarze Robert Lewandowski zasłużył na odpoczynek. Wraz z córkami i żoną wybrał się na urlop. Anna Lewandowska pokazała wzruszające, rodzinne zdjęcia z rajskich wakacji, jednak już od nowego roku ponownie rusza w wir pracy. Okazuje się, że dołączyła do ekipy "Dzień Dobry TVN". W programie śniadaniowym TVN, Anna Lewandowska zaprezentuje swój noworoczny plan treningowy o nazwie “Healthy & Active”. Będzie polegać nie tylko na ćwiczeniach ale także poruszy tematy związane ze zdrowym trybem życia.

Jak informują Wirtualnemedia.pl, Anna Lewandowska w "Dzień Dobry TVN" pojawi się już we wtorek 3 stycznia 2023 roku, a program “Healthy & Active” ma potrwać do 28 stycznia i rozpocznie się treningiem na żywo. Dla wytrwałych przewidziane zostały nagrody.

Żona Roberta Lewandowskiego będzie regularnie pojawiała się w studiu "Dzień Dobry TVN":

To będzie wyzwanie wyjątkowe "Healthy & Active" czyli zdrowi i aktywni. To jest nazwa nowej edycji, która ruszy już 3. stycznia we współpracy z redakcją "Dzień Dobry TVN". Dlaczego połączyliśmy siły? Bo chcemy, aby jak największa ilość osób rozpoczęła aktywność fizyczną. To jest inwestycja w Wasze zdrowie, które zawsze będzie procentować. Pamiętajcie w wyzwaniu może wziąć udział każdy. (...) Już w najbliższą niedzielę odwiedzę studia i zdradze więcej szczegółów- mówi Anna Lewandowska, na nagraniu dostępnym na Instagramie "Dzień Dobry TVN".