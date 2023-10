Anna i Robert Lewandowscy od niemal pół roku mieszkają w słonecznej Hiszpanii, gdzie piłkarz spełnia się w FC Barcelonie. Para stara się jednak łączyć hiszpańskie życie z tym rodzinnym i zawodowym w Polsce.

Podczas niedawnej premiery dokumentu "Lewandowski - Nieznany" ukochana żona piłkarza zdradziła, jak wraz z rodziną odnajdują się w nowej rzeczywistości. Czy Anna Lewandowska, jej mąż i córki dobrze odnajdują się w Hiszpanii? Jak zamierzają spędzić zbliżające się święta wielkanocne?

We wtorek 28 marca odbyła się uroczysta premiera filmu "Lewandowski - Nienany". Dokument ujawnia dotąd skrywane sekrety z życia sportowca i jego najbliższych. Jak wyznała w rozmowie z Party.pl Anna Lewandowska, w produkcji zobaczymy m.in. zmarłego tatę piłkarza, który był dla niego ogromnym wsparciem. W filmie nie zabrakło też kadrów z ukazujących dzieciństwo piłkarza, ale też jego życia w Hiszpanii, gdzie kilka miesięcy temu przeprowadził się wraz z żoną i córkami.

Podczas eventu zapytaliśmy również Annę Lewandowską, jak ocenia swoją nową rzeczywistość w słonecznej Barcelonie.

- Pokochaliśmy Hiszpanię - szczególnie chyba ja. Bardzo dobrze się tutaj odnajdujemy. Barcelona była spełnieniem marzeń Roberta, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Jeszcze sezon się nie skończył, więc oby skończył się mistrzostwem Hiszpanii. Natomiast rzeczywiście, zarówno dzieci, jak i my odnaleźliśmy się doskonale i słońce dodaje energii, to trzeba przyznać. Lubimy wracać do Polski, to na pewno. Ja staram się być przynajmniej raz w miesiącu w Polsce na kilka dni, żeby wrócić do moich firm, do pracy, natomiast chętnie wracamy też do Barcelony - wyznała Anna Lewandowska w rozmowie z reporterem Party.pl.