Po ekscytującym mundialu Anna Lewandowska wróciła z mężem do Barcelony. Ostatnio gwiazda spędziła z rodziną rajskie wakacje na Malediwach, a teraz trenerka powoli zaczyna przygotowywać się do nadchodzących świąt. Jednak jeszcze przed Bożym Narodzeniem znalazła chwilę, by wyjść na randkę z Robertem Lewandowskim. Nie zapomniała pochwalić się zmysłową stylizacją.

Anna Lewandowska pokazała stylizację z randki z mężem

Niedawno Anna i Robert Lewandowscy wrócili do Barcelony. Para wróciła do domu po rajskich wakacjach, na które polecieli z córkami tuż po zakończeniu mundialu w Katarze. Zaraz po powrocie do Katalonii małżeństwo znalazło jeszcze chwilę, by nacieszyć się sobą. Piłkarz i trenerka wyskoczyli na nocną randkę! Anna Lewandowska pokazała, jak ubrała się na romantyczne wyjście z mężem.

Z okazji romantycznej randki Anna Lewandowska wybrała odważną i seksowną stylizację. Gwiazda postawiła na czarny total look, który podkreślił jej szczupłe długie nogi. Trzeba przyznać, że trenerka tego wieczoru wyglądała naprawdę zmysłowo, ale i naprawdę bardzo modowo. Żona Roberta Lewandowskiego nałożyła długie, ciemne kozaki. Look dopełniła torebką w kształcie serca. Te dodatki skradły serca fanek! To musiała być bardzo udana randka.

Wszystko wskazuje na to, że po urlopie gwiazdy wracają do obowiązków. Ostatnio okazało się bowiem, że Anna Lewandowska dołącza do "Dzień dobry TVN", a to oznacza, że trenerka będzie miała teraz sporo na głowie. Czekacie na jej debiut?

