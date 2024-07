1 z 8

Anna Lewandowska znów jest w Polsce. Gwiazda kilka dni temu wróciła z wakacji, które spędziła ze swoim mężem Robertem i córką Klarą na Sardynii. Trenerka zjawiła się na pierwszych urodzinach swojego chrześniaka, a zdjęciami z uroczystości pochwaliła się na Instagramie. Wiele wskazuje na to, że później Ania wraz z Klarą udała się do mazurskiej posiadłości Lewandowskich. Czy to tam na dniach odbędzie się chrzest małej Klary? Takie plotki krążą już od kilku tygodni, ale młodzi rodzice jeszcze ich nie skomentowali. Wiadomo tylko, że Robert będzie z żoną i córką do połowy lipca, bo później wybiera się ze swoim klubem Bayern Monachium w tournee po Chinach, które rozpocznie się 16 lipca, a skończy dopiero 28 lipca. Potem Robert wróci już do regularnych treningów w Monachium, więc wiele wskazuje na to, że chrzciny Klary odbędą się jeszcze w lipcu!

