Annę i Roberta Lewandowskich czeka długie rozstanie

Anię i Roberta Lewandowskich czeka długie rozstanie! Już 16 lipca piłkarze Bayernu Monachium, a w tym Robert Lewandowski, ruszą w tournee po Chinach, by promować swój klub i piłkę nożną, która jest coraz popularniejsza na Dalekim Wschodzie. Wracają dopiero 28 lipca. W podróż piłkarze nie mogą wziąć swoich rodzin.

Robert Lewandowski leci do Chin!

A to oznacza, że na prawie dwa tygodnie Anię i Klarę czeka rozstanie z Robertem. W tym czasie, jak podaje "Na żywo", trenerka wraz z córką wrócą do Polski, do ich rodzinnej posiadłości na Mazurach. Sportowiec ponoć nie chce, żeby jego żona z maleństwem zostali w Monachium, ze względu na zagrożenie terrorystyczne. W Polsce Lewandowska z kolei będzie mogła liczyć na wsparcie najbliższych - babć, brata czy siostry Roberta, Mileny. Rodzinne spotkanie to też doskonała okazja do... zaplanowania chrzcin małej Klary.

Rodzinie Ani zależy ponoć, żeby odbyły się one w Warszawie, w kościele św. Anny w Serocku, gdzie Lewandowscy wzięli ślub, lub w Łodzi, w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Bałutach, w której znajduje się grób krewnej Anny, akuszerki Stanisławy Leszczyńskiej.

