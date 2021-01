Agnieszka Woźniak-Starak o kontrowersyjnych botkach racicach za 4,5 tys. zł!  "Ja lubię dziwne buty"

Agnieszka Woźniak - Starak nie bez powodu uznana jest za jedną z najlepiej ubranych gwiazd, choć ostatnio coraz częściej szokuje swoimi butami, które w sieci wzbudzają mnóstwo kontrowersji. Najwięcej emocji wśród Internautów wywołały tzw. "wielbłądzie buty" czyli botki przypominające racice od Martina Margieli, które kosztują ok. 4,5 tys. zł. Teraz gwiazda "Dzień dobry TVN" odniosła się do komentarzy dotyczących jej słynnych już butów!

Agnieszka Woźniak-Starak o kontrowersyjnych botkach racicach za 4,5 tys. zł!

Niedawno Agnieszka Woźniak-Starak udzieliła wywiadu Annie Jurgaś z cyklu "Into the leader's mind". W trakcie rozmowy o karierze zawodowej, pasji i miłości do zwierząt poruszyła też temat mody. Dziennikarka szczerze wyznała, że lubi oryginalne buty i wie, że nie wszystkim się one podobają, bo widziała komentarze w sieci:

Ja ciągle zakładam jakieś dziwne buty, a potem widzę w internecie artykuły o moich butach. Ale ja lubię dziwne buty - tłumaczyła.

Okazuje się jednak, że Agnieszka Woźniak-Starak nie zamierza przejmować się głosami Internautów i zamierza nosić takie buty, w których czuje się dobrze, i które po prostu jej się podobają:

Przepraszam i nie będę podporządkowywać się głosom internautów, którzy chcą, żebym je zmieniła. To są moje buty, ja je lubię i mnie się podobają - oświadczyła.

Wygląda na to, że będziemy mieli okazję częściej oglądać stylizację Agnieszki Woźniak-Starak z słynnymi już "wielbłądzimi butami" w roli głównej. Też nie możecie się doczekać?

