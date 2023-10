Anna Lewandowska pokazała swoim fanom, jaką niespodziankę przygotowały dla niej przyjaciółki. Okazuje się, że trenerka przyleciała do Polski, a jej znajome zadbały o to, żeby się nie nudziła w sobotni wieczór. Co wymyśliły? Tylko spójrzcie na zdjęcia imprezującej Anny Lewandowskiej. Tak bawiła się w stolicy!

Tak Anna Lewandowska spędziła wieczór w Warszawie

Zaledwie dwa dni temu Anna i Robert Lewandowscy pokazywali w sieci piękne i rodzinne zdjęcia z wakacji, a teraz okazuje się, że trenerka w minioną sobotę była już w Polsce. Wiadomo już, że Anna Lewandowska poprowadzi trening w Warszawie, ale będąc w stolicy znalazła również czas na spotkanie z przyjaciółkami.

Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories zdradziła, że znajome przygotowały dla niej niespodziankę i zabrały ją m.in. na rejs po Wiśle. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Instagram @annalewandowska

Anna Lewandowska imprezowała w stolicy w towarzystwie m.in. Pauliny Krupińskiej, Mileny- siostry Roberta Lewandowskiego, Zofii Ślotały i Anny Korcz. Na zdjęciach opublikowanych w sieci widać, że trenerka świetnie się bawiła. Anna Lewandowska z pewnością będzie długo wspominać wyjątkowy wieczór z przyjaciółkami w Warszawie.

Instagram @annalewandowska

Tylko spójrzcie na więcej zdjęć! Tak Anna Lewandowska bawiła się w stolicy.

Instagram @annalewandowska