Anna Lewandowska pokazała, co robi z córką. Fanka: „Może bajkę poczytać”

Fani Anny Lewandowskiej doskonale wiedzą, że trenerka stara się łączyć aktywność zawodową, w tym również treningową, z rolą mamy dwóch córeczek, Klary i Laury. Jednocześnie żona Roberta Lewandowskiego nie boi się pokazywać również tej ciemniejszej strony macierzyństwa i często publikuje nagrania, które są pozbawione zbędnego lukru. Tak stało się i tym razem, gdy Anna Lewandowska podzieliła się nagraniem z treningu z małą Laurą. Na co zwrócili uwagę fani?

Nagranie Anny Lewandowskiej podzieliło fanów

Anna Lewandowska jest znana nie tylko ze swojej działalności zawodowej, ale również z tego, że na Instagramie bezkompromisowo pokazuje swoją codzienność powiązaną z wychowaniem dwóch córeczek: Laury i Klary. Dziewczynki chętnie towarzyszą Annie Lewandowskiej w różnych aktywnościach – kibicują tacie, Robertowi Lewandowskiemu podczas zmagań na boisku, a także dobrze odnajdują się z mamą na sali treningowej.

Tym razem Anna Lewandowska pokazała, jak trenuje pilates razem ze swoją młodszą córką – Laurą. Na nagraniu widać, jak dziewczynka towarzyszy mamie podczas sesji treningowej.

Pilates z moją małą dziewczynką - napisała Anna Lewandowska.

Nagranie Anny Lewandowskiej wywołało wiele emocji wśród komentujących. Jedni byli pod wrażeniem tego, jak trenerka angażuje córkę w swoją pracę i pasję, inni zaś wytknęli jej, że być może powinna przemyśleć formę spędzania czasu z dzieckiem i postawić na zupełnie inne aktywności.

A może bajkę poczytać albo iść na huśtawkę i porozmawiać po drodze?

Pani Aniu, ja też tak chcę pojeździć!

Mega! Można ćwiczyć i spędzać czas z dzieciakami? Można!

Dream team

Mimo że Anna Lewandowska nie zdecydowała się odpowiedzieć na krytyczne komentarze pod najnowszym filmem na Instagramie, powszechnie wiadomo, że trenerka ma ogromny dystans do wszystkiego, co związane z macierzyństwem i wychowaniem Klary i Laury. Ostatnio, gdy żona Roberta Lewandowskiego nagrywała InstaStories dla swoich obserwatorów, jedna z jej córeczek zakłóciła nagrania, wbiegając do pomieszczenia … ze szczoteczką do zębów! Do tej sytuacji Anna Lewandowska podeszła z dystansem i uśmiechem.

Tak dobrze mi szło, ale moje dziecko właśnie wbiegło ze szczoteczką do zębów - wyjaśniła z uśmiechem Anna Lewandowska.

Podzielacie podejście Anny Lewandowskiej?

