Tak Anna i Robert Lewandowscy spędzili weekend po Gali Mistrzów Sportu 2023. Ależ zabawa!

Jak Robert Lewandowski zareagował na drugie miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca roku według czytelników "Przeglądu Sportowego"? Piłkarz niestety nie mógł być obecny na Gali Mistrzów Sportu, ponieważ przebywa aktualnie na zgrupowaniu w Katarze. Jak zawsze nagrodę w imieniu męża odebrała Anna Lewandowska. Trenerka zdradziła, jak Robert Lewandowski zareagował na drugie miejsce w tym corocznym plebiscycie. Jej odpowiedź zaskakuje: Robert już śpi. Z tego względu ciężko mu przekazać, ale oczywiście poinformuję go zaraz - powiedziała Anna Lewandowska w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Anna Lewandowska na Gali Mistrzów Sportu Żona Roberta Lewandowskiego błyszczała podczas Gali Mistrzów Sportu. Na tę wyjątkową okazję gwiazda wybrała czarną, obcisłą sukienkę od polskiej marki Just Paul. Kreacja podkreśliła ciążowy brzuszek, a Anna Lewandowska promieniała. Do tego trenerka dobrała oryginalną, aczkolwiek drogą kopertówkę. Nie da się ukryć, że ukochana piłkarza wyglądała zjawiskowo i ciężko uwierzyć, że już niebawem zostanie mamą! Na scenie podczas przemówienia, gwiazda zażartowała nawet ze swojego stanu. Czy Waszym zdaniem Robert powinien wygrać ten plebiscyt? Zobacz: Anna Lewandowska pokazała, z kim przyszła na Galę Mistrzów Sportu. To niezły przystojniak! ZDJĘCIE Anna Lewandowska o reakcji Roberta Lewandowskiego na statuetkę ( od 1:35) Anna Lewandowska odebrała statuetkę za męża