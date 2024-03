Ten rok jest dla Roksany Węgiel naprawdę intensywny. Młoda gwiazda nie może narzekać na brak zajęć, jednak pojawia się taki czas w ciągu dnia, gdzie lubi zwolnić tempo i pobyć sama ze sobą. Artystka właśnie podzieliła się swoim szczęściem.

Ostatnio Roksana Węgiel jest naprawdę bardzo zapracowana. Już w najbliższą niedzielę zobaczymy ją na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie razem z Michałem Kassinem powalczy o kryształową kulę. Młoda gwiazda zaczęła treningi do tanecznego show już jakiś czas temu, a w międzyczasie artystka przygotowuje się do koncertu pod hasłem "Sekret Roxie". Ostatnio Michał Kassin opowiedział o postępach Roxie Węgiel na parkiecie i nie ukrywał, że praca jest dość intensywna. Teraz ukochana Kevina Mgleja postanowiła zwolnić na chwilę tempo i pochwalić się swoją radością.

Wśród natłoku tych wszystkich obowiązków Roksana Węgiel stara się też czasami odpocząć. Młoda gwiazda pochwaliła się właśnie nowym zakupem i zdradziła, gdzie chętnie odpoczywa po intensywnej pracy w studio czy po koncertach. Piosenkarka nie ukrywa, że ten - jak się okazuje - mebel, to jedna z jej "najnowszych radości".

Chcę się z Wami podzielić jedną z moich najnowszych radości — sofą. Kiedy tylko skończyliśmy remont, od razu wiedziałam, że muszę mieć wygodne miejsce do odpoczynku po koncercie lub intensywnym dniu w studiu. I ta sofa to jest dokładnie to, czego szukałam! Nie tylko świetnie prezentuje się w mieszkaniu, ale jest też bardzo wygodna, że aż nie chce się z niej wstawać. Każdy wieczór spędzony na niej to czysta przyjemność!

— napisała Roksana Węgiel.