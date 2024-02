Anna Lewandowska jak zawsze dzieli się ze swoimi fanami swoją codziennością. Nie inaczej było tym razem, kiedy na jej Instagramowym profilu wylądował nowy wpis. Ten był jednak wyjątkowy, ponieważ królowa fitness miała do przekazania ważną wiadomość. Posypały się liczne komentarze!

W ostatnim czasie Anna Lewandowska nie może narzekać na nudę. Wszystko za sprawą kolejnych, zawodowych wyzwań. Tym razem tym był coroczny sportowy kamp, organizowany przez uwielbianą trenerkę. Ten jak zawsze zgromadził dużą ilość zaangażowanych i zmotywowanych uczestniczek, które z chęcią i w pocie czoła trenowały pod czujnym okiem popularnej trenerki. W czasie trwania wydarzenia nie zabrakło także prywatnych wycieczek. Ostatnio Anna Lewandowska pokazała prywatną wiadomość od męża. Teraz natomiast podzieliła się swoimi odczuciami.

Zobacz także: Anna Lewandowska nagle ogłosiła radosne wieści. Sypią się gratulacje

Jak się okazuje, kamp Anny Lewandowskiej dobiegł końca. Właśnie dlatego trenerka opublikowała obszerny wpis, w którym podziękowała za miniony czas:

Obóz Camp by Ann to projekt, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Tu wszystko się zaczęło. To tu zaraziłam się miłością do sportu, która trwa do dzisiaj. Każdy powrót tutaj daje mi ogromną siłę do działania! Dojo Stara wieś - to przepiękne miejsce, z którym mam ogromną masę wspomnień. Ale to osoby, które tu przyjeżdżają tworzą je jeszcze bardziej wyjątkowym. Setki dziewczyn, niektóre kolejny raz, a wiele po raz pierwszy - przyjechały zawalczyć o siebie. Wyjeżdżając, zmieniają swoje postrzeganie na to ile są w stanie osiągnąć w tak krótkim czasie. Wspólne pokonywanie barier zbliża i jednoczy, co sprawia, że zawiązują się tu również wartościowe przyjaźnie.

wyznała.