Anna Mucha opublikowała kilka zdjęć ze spektakli i nie ukrywa, że Nowy Rok mocno ją zaskoczył i nie spodziewała się takich informacji. Chodzi o nominacje do nagród za role i produkcje teatralne. Anna Mucha jest poruszona faktem, że jej praca teatralna jest nie tylko zauważalna, ale i doceniana, czego wyrazem są nie tylko nagrody, ale przede wszystkim pełna i uśmiechnięta widownia.

Reklama

Anna Mucha przekazała wspaniałe wieści

W zawodowej karierze Anny Muchy od wielu lat to teatr zajmuje wyjątkowe miejsce. Aktorka nie tylko gra w spektaklach, które pokochali widzowie, ale od kilku lat realizuje się również jako producentka spektakli. Anna Mucha rozbawia widzów do łez, a bilety na spektakle z jej udziałem są rozchwytywane jak świeże bułeczki. Teraz zostało to docenione i Anna Mucha otrzymała aż dwie nominacje związane z działalnością teatralną.

Kilka tysięcy widzów w każdy weekend, miasta i teatry w całej Polsce, dziesiątki tysięcy kilometrów w sezonie! Tak wygląda moje teatralne życie od kilku lat…A od lat przeszło trzech lat także jako producentki spektakli - „Przygoda z ogrodnikiem” i „O mało co” A i tak teatr nie przebija się do „mainstreamu” Aż tu nagle takie informacje na początek roku!!! Dwie nominacje do nagród za…!!! werble!!!! za spektakle teatralne! za rolę i za produkcje!!!! @party.pl za produkcję i rolę w spektaklach „Przygoda z ogrodnikiem” i „O mało co”

Aktorka pisze wprost, że to dla niej ważne wyróżnienie, bo teatr nie jest tak często dostrzegany jak, chociażby film. Jednak największą wartością są zadowoleni i uśmiechnięci widzowie, którzy wracają i to jest największą miarą sukcesu aktora.

Wow!!!nie ma w tym przesady jeśli powiem, że te nominacje/nagrody są cudowne i fakt, że ktokolwiek dostrzega teatr i moje role jest bardzo miły!Ale największą nagrodą i miarą naszego sukcesu (bo to sukces całego ZESPOŁU) to WY- pełne sale i uśmiechnięci widzowie! PUBLICZNOŚĆ! dodała z dumą Anna Mucha.

Sukcesu aktorce pogratulowała m.in. Barbara Kurdej-Szatan. Jak wiadomo, obie aktorki jeszcze jakiś czas temu grały razem w "M jak miłość", a obecnie można ich zobaczyć w spektaklu "O mało co".

Brawo moja kochana, zdolna, działająca, sprawcza Aneczko! Spełniaj marzenia! napisała Barbara Kurdej-Szatan

Reklama

Fani aktorki też są pod wrażeniem jej teatralnych osiągnięć i gry aktorskiej, a w komentarzach gratulują i wyrażają swój zachwyt nad kolejnymi spektaklami z udziałem Anny Muchy.

W pełni zasłużone!!! Byłam na obu przedstawieniach (plus jeszcze 'Pikantni') i polecam każdemu

Gratulacje. Gra aktorka najlepsza. A Pani Ania wymiata jak zawsze. Nominacje w pełni zasłużone - lekko nie było sądząc po terminarzu tylu spektakli - ale praca nagradza.

Ogromne gratulacje Pani Aniu!

scena z: Anna Mucha, SK: Premiera filmu "Niewidzialna wojna" - autobiografia Patryka Vegi, , fot. Baranowski/AKPA AKPA/ Baranowski