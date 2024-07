Anna Lewandowska opowiedziała o konflikcie z Ewą Chodakowską. W czasie wywiadu, którego trenerka udzieliła Magdzie Mołek nie mogło zabraknąć i tego tematu. Okazuje się jednak, że wszelkie doniesienia o braku sympatii, a wręcz rywalizacji między paniami, są mocno przesadzone. Anna Lewandowska stanowczo zaprzeczyła, że istnieje konflikt pomiędzy nią a Ewą Chodakowską. Przeciwnie - zdradziła, że obie panie bardzo szanują swoją pracę.

Polecamy: Kłótnie w przyjaźni – jak rozwiązać konflikt z bliską osobą

Nigdy nie było żadnego konfliktu. Jak się poznałyśmy, to się przytuliłyśmy -"cześć no wreszcie się poznałyśmy". Każda ma swoją drogę, robimy obydwie wydaje mi się pozytywne rzeczy i ruszamy tyłki z kanapy. Działamy dając z siebie wszystko. I właśnie... wręcz przeciwnie, trzeba to powiedzieć, że my bardzo się w tym wszystkim wspieramy i mówimy "Ewa super robotę robisz", "Ania extra". Potrafimy sobie to powiedzieć i to jest piękne - powiedziała Anna Lewandowska.