Anna Lewandowska pojawiła się na trybunach w czasie ligowego meczu Bayernu Monachium z PSV Eindhoven. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:1 dla Bayernu. Robert Lewandowski strzelił gola w 59. minucie meczu. Anna Lewandowska mocno wspierała swojego męża i jak zwykle... bardzo przeżywała to, co działo się na boisku. Widać, że straciła sporo nerwów. Ale opłacało się! Drużyna Lewego odniosła zwycięstwo! Zobacz też: Ania Lewandowska pogodzi się z ojcem? Robert namawia ją do pojednania!

Trenerka i dietetyczka z wielkim zaangażowaniem obserwowała mecz. Na jej twarzy malowały się różne emocje. Ależ ona kocha Roberta! Zobaczcie fotogalerię z trybun!

Anna Lewandowska zawsze wspiera Roberta. Taka żona to skarb!