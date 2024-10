Anna Lewandowska przekazała swoim fanom niepokojące wieści. Podczas relacji na InstaStories trenerka zabrała głos w sprawie swojego stanu zdrowia. Niestety okazuje się, że nie jest kolorowo. Ukochana Roberta Lewandowskiego zdradziła, co się stało.

Anna Lewandowska ma problemy zdrowotne. W oświadczeniu wyznała, co jej dolega

Anna i Robert Lewandowscy są jedną z najpopularniejszych par w sieci i chętnie pokazują swoim fanom, swoje wspólne życie. Ponad dwa lata temu, zakochani wraz z dziećmi - uroczymi córeczkami Klarą i Laurą, przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii, gdzie piłkarz dołączył do kultowego klubu FC Barcelona i jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Również jego małżonka Ania szybko odnalazła się w nowym miejscu i to właśnie tam odnalazła swoją pasję do zmysłowej bachaty. Lewandowskiej taniec tak bardzo przypadł do gustu, że postanowiła otworzyć studio, w którym będzie mogła realizować wszystkie swoje pasje i zarażać do sportu innych ludzi.

Sport od zawsze towarzyszy w życiu Anny Lewandowskiej i od najmłodszych lat była z nim związana. Jako mała dziewczynka trenowała karate, a od lat zachęca Polaków do zdrowego stylu życia - ma aplikację treningową i co jakiś czas prowadzi obozy i warsztaty, w której mogą wziąć udział jej obserwatorzy. Niestety, ostatnio Anna Lewandowska wyznała, że zmaga się z kontuzją, którą przez długi czas lekceważyła!

Muszę wam coś powiedzieć. Mam taki problem z nadgarstkiem. Trzy miesiące, albo już nawet cztery miesiące temu miałam taką mini kontuzję i niestety odezwała się. Trzeba teraz zrobić przerwę(..) czeka mnie ponowne prześwietlenie nadgarstka. Nie lubię marudzić, ale nie ukrywam, że dzisiejsze nagrania to wyzywanie dla mnie ze względu na kontuzję - mówiła jeszcze niedawno 'Lewa'.

Teraz okazuje się, że Anna Lewandowska jest już po badaniu. Żona Roberta Lewandowskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych odezwała się do fanów i zdradziła, co jej dolega! Niestety, wyniki nie są zbyt dobre i po rentgenie okazało się, że trenerka ma zerwane więzadła w nadgarstku, pękniętą chrząstkę i duży torbiel. www.instagram.com/annalewandowska

Anna Lewandowska wyznała, że na razie musi odłożyć plany na bok i skupić się na zdrowiu.

Chyba, póki co muszę odłożyć tego typu plany na bok. Co mnie nie zabiję, to mnie wzmocni - dodała.

Pod informacją o kontuzji pojawiło się sporo słów wsparcia od fanów.

Będzie dobrze, czasami trzeba zwolnić a to nie łatwe

Zdrówka Aniu, widocznie reset jest Ci potrzebny☺️Ty ciągle trenujesz, ciągle jesteś bardzo aktywna. Może warto się na chwilkę zatrzymać

Będzie dobrze zobaczysz, wysyłam moc przytulasków - wspierają ją fani.

My również życzymy dużo zdrowia!

