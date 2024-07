Ostatnio Anna Lewandowska udzieliła obszernego wywiadu, który został opublikowany na łamach "Przeglądu sportowego". Trenerka personalna w rozmowie odniosła się do planów na przyszłość i sportowej emerytury Roberta Lewandowskiego. Czy gdy jej mąż przestanie grać w piłkę, gwiazdy usuną się z życia publicznego na wiele miesięcy?

Anna Lewandowska o przyszłości: "Życie nie skończy się na piłce"

Rozmawiając z "Przeglądem sportowym", Anna Lewandowska została zapytana, czy po zakończeniu kariery Roberta Lewandowskiego para chce zniknąć z życia publicznego na co najmniej pół roku. Trenerka zasugerowała, że gwiazdy na pewno będą chciały wreszcie więcej podróżować i robić wszystko to, na co z powodu zobowiązań zawodowych nie mieli czas.

Ding Xu/Xinhua News/East News

Nie wiem, co przyniesie przyszłość. Będziemy chcieli dać sobie chwilę na podróże i rzeczy, które dotąd musieliśmy odkładać, ale życie nie skończy się na piłce. My już od wielu lat mamy plan na życie — promujemy i będziemy promować zdrowy tryb życia i odżywiania się. To jest nasza misja — wyjaśniła.

W dalszej części wypowiedzi Anna Lewandowska przypomniała, że ostatnio wraz z mężem rozpoczęła pierwszy wspólny projekt biznesowy. Wiele wskazuje na to, że nie ostatni. Gwiazda dała jasno do zrozumienia, że małżeństwo będzie aktywnie działało. Chyba Lewandowskim nie grozi nuda.

Iwanczuk/Sport/REPORTER

Robert jest aktywny sportowo, ja działam biznesowo w kilku spółkach, takich jak Foods by Ann, Phlov czy SuperMenu, które wpisują się w naszą życiową misję. Do ostatniej z tych spółek dołączył ostatnio Robert. To nasz pierwszy, wspólny projekt biznesowy. Bardzo zależy nam na dalszym rozwoju naszych spółek. Lubimy być aktywni, lubimy pomagać, więc na pewno nie osiądziemy na laurach — powiedziała.

W wywiadzie Anna Lewandowska szczerze wypowiedziała się o zakończeniu kariery Roberta Lewandowskiego. Czy mundial w Katarze to ostatni wielki turniej piłkarza?

Xia Yifang/Xinhua News/East News