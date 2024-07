Robert Lewandowski przeprosił kibiców po meczu! Anna Lewandowska i inne gwiazdy reagują

Po zremisowanym meczu z Meksykiem Robert Lewandowski przeprosił za to, co stało się w Katarze. Jego żona, Anna, od razu zareagowała. Co piszą inne gwiazdy? "Wyluzuj Mistrzu! To gra. Zabawa" - napisał Cezary Pazura