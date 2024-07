Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że ten rok może należeć do Anny Lewandowskiej. Ambitna żona naszego najlepszego piłkarza zdaje się nie rozczarowywać krytyków i idzie jak burza - jej blog jest coraz popularniejszy, zdążyła zgarnąć już dwa duże kontrakty reklamowe i bryluje na polskich salonach. Jej talent został również zauważony za granicą. Przypomnijmy: Lewandowska jest już gwiazdą za granicą. Pochwaliła się sukcesami

Reklama

To jednak nie koniec sukcesów mistrzyni świata w karate. Anna i Robert Lewandowscy zostali właśnie twarzami nowej kampanii T-Mobile: Usługi Bankowe, wspólnego projektu sieci T-Mobile i Alior Banku. Co ciekawe, to Anna jest główną gwiazdy reklamy. Cała kampania jest zrealizowana z humorem i prawdopodobnie trafi w gusta widzów, którzy mogą ją podziwiać już na ekranach telewizorów i pierwszych bilbordach. Szczegóły finansowe zaangażowania małżeństwa Lewandowskich do tej reklamy nie zostały ujawnione.

Poniżej pierwsza wspólna reklama Lewandowskich. Sprawdzili się?

Zobacz: Lewandowska szturmuje telewizję. Dostanie własny program

Zobacz także

Reklama

Anna Lewandowska w drodze na trening: