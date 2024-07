Anna Lewandowska w przeciągu roku stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Łączy się to z wielkim zainteresowanie mediów jej osobą, życiem i małżeństwem z Robertem. Kilka tygodni temu para przeprowadziła się do nowego domu na Mazurach. Przypomnijmy: Lewandowscy zorganizowali święta w swoim nowym domu. Pokazali zdjęcie całej rodziny

Lewandowska zajmuje się propagowaniem zdrowego stylu życia i prowadzeniem bloga, na którym prezentuje różne ćwiczenia. Zapytana o to, z która gwiazdą chciałaby wybrać się na trening, odpowiedź padła od razu - Anja Rubik. Podczas pokazu La Manii, na którym pojawiły się obie gwiazdy, w rozmowie z tvn.pl przyznała dlaczego:

Powiem szczerze, że cieszyłam się, że Anja tu była. Zawsze ją podziwiam, za to co osiągnęła, za to co robi, jaką jest gwiazda i jaką jest profesjonalną gwiazdą w swoim zawodzie - przekonuje