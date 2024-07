Anna Kalczyńska (40) w najnowszym wywiadzie dla „Party” robi bilans 40-latki i opowiada o swoich dzieciach i mężu. Do kogo podobne są jej córeczki?

Najmłodsza Krysia jest totalnym chochlikiem i zmienia się każdego dnia, więc na tym etapie trudno powiedzieć, co z niej wyrośnie. 4-letnia Hania to uroczy kwiatek i najbardziej mnie przypomina. Choć może nawet bardziej moją mamę... Ale charakter ma Maćka. Jest spokojna i ostrożna w okazywaniu uczuć. Krysia – wręcz przeciwnie, potrafi przyjść do mnie i godzinę głaskać mnie po policzku. Za to 6-letni Jasiek jest liderem, bo jest najstarszy i udaje, że jest już dorosłym facetem. Jak chce coś powiedzieć do dziewczyn, to mówi takim udawanym niskim, męskim głosem. Pasjonat Lego. Cała trójka to cudowna gromadka i zawsze po pracy biegnę do nich pędem. Nikt lepiej nie doładowuje mnie energetycznie! - zapewnia Anna Kalczyńska w "Party".