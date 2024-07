Anna Lewandowska ma tatuaż! Najnowsze fotki z wakacji Lewandowskich zdradziły mały sekret Ani! Jak do tej pory nie zauważyliśmy, że trenerka jest wytatuowana! Na żadnym z jej dotychczasowych zdjęć w bikini nie dało się dostrzec tatuażu. Czyżby był nowy? A może Anna Lewandowska woli zachować tę informację dla siebie? Nigdy nie zdradziła, że ma tatuaż. Czy jest on dla niej bardzo osobisty? A może to... błąd młodości? ;)

Jaki tatuaż ma Anna Lewandowska?

Anna Lewandowska ma tatuaż po biustem na linii stanika. Dopatrzyliśmy się go na zdjęciach, na których Ania, kąpiąc się w morzu, podnosi ręce do góry, aby poprawić włosy. Co przedstawia tatuaż Lewandowskiej? Prawdopodobnie to napis. Jednak zdjęcia zostały wykonane z takiej odległości, że ciężko go rozczytać. Przypuszczamy, że to jakieś hasło motywujące. Być może "Never give up", które często pojawia się u Lewandowskiej? Lubisz hasła motywujące? Zobacz tę wyjątkową koszulkę! A może to... wyznanie miłości Robertowi? ;) Jak myślicie?

Anna Lewandowska ma tatuaż po biustem! Wiedzieliście o tym?

To napis. Jakieś pomysły, co mówi?

