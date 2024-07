Niedawno na kanapie u Kuby Wojewódzkiego zasiadł najprzystojniejszy mężczyzna w Polsce - Rafał Maślak. Mister trochę się otworzył i opowiedział o zmianach jakie zaszły w jego życiu po przeprowadzce do stolicy. W rozmowie z nami przyznał, że wizyta u Kuby na początku była bardzo stresująca. Zobacz: Maślak zdradza kulisy występu u Wojewódzkiego: Było bardzo stresująco

Teraz showman zapowiedział kolejną gwiazdę, której raczej nikt się nie spodziewał. To wyjątkowa kobieta, która całkowicie poświęciła się drugiemu człowiekowi od wielu lat działając charytatywnie. Na swoim profilu na Facebooku Wojewódzki zakomunikował, że będzie to Anna Dymna. Do tej pory na kanapie w programie najczęściej zasiadały gwiazdy znane z czerwonego dywanu, a ten wybór jest dość zaskakujący. Dziennikarz też nie ukrywa ekscytacji i pod zdjęciem, które zamieścił dodał podpis:

To nie będzie spotkanie. To będzie zaszczyt !

Jesteście ciekawi?

