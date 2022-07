Joanna Lazar z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spodziewa się narodzin pierwszego dziecka. Jej córka Zosia może przyjść na świat już lada chwila. A może spędziła już pierwsze święta w ramionach mamy i taty? Joanna dodała wzruszający wpis: Nasze pierwsze święta w naszym domu były wyjątkowo inne Co miała na myśli? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna Lazar urodziła? Joanna Lazar poznała miłość swojego życia dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Doświadczenie, jakie zdobyła w ślubnym eksperymencie pozwoliło jej ponownie uwierzyć w miłość i mimo niepowodzenia w programie, niedługo później była już zakochana! Obecnego partnera poznała dzięki kuzynce. To on był dla niej największym oparciem, gdy w TVN7 trwała emisja programu, w którym jej nie wyszło. Joanna i jej partner zdecydowali się jednak nie afiszować ze swoim uczuciem. Ukochany uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił pozostać anonimowy, a w sieci znajduje się zaledwie kilka ich zdjęć, na których nie widać jego twarzy. Zakochani spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Podobnie jak Agnieszka i Wojtek z tej samej edycji, oczekują narodzin dziewczynki. Joanna zdradziła, że jej córeczka otrzyma imię Zosia. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno wprowadziła się do nowego domu i właśnie tam spędzali Boże Narodzenie, które jak podkreśliła Joanna, w tym roku było wyjątkowe. Szczęśliwa mama wspomniała o małej Zosi, czyżby pojawiła się już na świecie? Zobaczcie, co napisała Joanna: Dzisiaj przeczytałam, że 27.12 najczęściej powtarzane zdanie to „Święta, Święta i po Świętach…” Zgadzacie się ? Nasze pierwsze święta w naszym domu były wyjątkowo inne, a to dlatego, że nieważna...