O kryzysie i w końcu rozstaniu w związku Anny Dereszowskiej i Piotra Grabowskiego mówiło się od dawna. Aktorka nie komentowała jednak doniesień prasy, mimo że w gazetach zaczęły pojawiać się jej zdjęcia z innym mężczyzną. Ku zaskoczeniu wszystkich głos zabrał w końcu Grabowski. Przypomnijmy: Grabowski PIERWSZY raz o głośnym rozstaniu z Dereszowską. Ujawnia kulisy ich związku

W najnowszej rozmowie w internetowym talk show KobiecymOkiem.tv Dereszowska również przerywa milczenie i rozlicza się z tym okresem. Gwiazda nie ukrywa, że bardzo żałuje wspólnej okładki i sesji z Grabowskim, na którą zdecydowała się kilka lat temu z dwutygodnikiem "Gala". Anna zauważa, że takich rzeczy nie wolno robić, bo potem bardzo trudno jest ponownie zamknąć drzwi do swojej prywatności przed kolorową prasą i tabloidami. Brzmi to jak przestroga dla innych gwiazd.



Popełniliśmy ten błąd, że udzieliliśmy wspólnego wywiadu [w Gali]. Nie powinniśmy tego robić, już to wiem. Okładka? Proszę bardzo, przy okazji jakiegoś projektu. a nie po to, żeby sobie porozmawiać – za przeproszeniem – o dupie Marynie. Bo to jest nikomu niepotrzebne i zazwyczaj właśnie wtedy człowiek powie coś za dużo. Nie wolno takich rzeczy robić [występować z rodziną na okładkach magazynów]. Potem trudno jest powiedzieć mediom, że to jest moje życie prywatne i nie życzę sobie, żeby państwo do niego zaglądali. Jak się to raz zrobi, to trudno potem stawiać granice - wyznaje w KobiecymOkiem.tv aktorka.