Anna Dereszowska zamieściła w sieci zdjęcie synka Maksa! To pierwszy raz, kiedy na Instagramie aktorki pojawiło się takie zdjęcie. Wcześniej pokazała jedynie nóżki chłopca. Tym razem aktorka również nie zdecydowała się na pokazanie twarzy rocznego Maksymiliana, jednak upubliczniła fotkę, na której widzimy jej synka w całości. Maks stoi tyłem z rączkami "przyklejonymi" do szyby. To blond aniołek! Chłopiec wygląda przeuroczo! Polecamy: Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły – 10 podstawowych porad dla rodziców

Zdjęcie pochodzi z wakacyjnego wyjazdu aktorki i jej synka do Bukowiny Tatrzańskiej.

Nie chcę wracać - podpisała zdjęcie Anna Dereszowska.

I wcale się nie dziwimy, patrząc zarówno na Maksia, jak i na widok za oknem! Zobaczcie sami!

Anna Dereszowska pokazała zdjęcie synka Maksa! To prawdziwy aniołek.

Aktorka rzadko pokazuje w sieci tak prywatne fotki.