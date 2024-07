Anna Dereszowska szybko wróciła do formy po porodzie. Zaledwie dwa tygodnie po urodzeniu synka Maksa gwiazda pochwaliła się znakomitą figurą. Zobacz: Anna Dereszowska dwa tygodnie po porodzie. Superfigura! ZDJĘCIE

Teraz czas na pierwszą wzruszającą fotkę synka. Aktorka początkowo nie zdecydowała się pokazać jego twarzy, a jedynie tułów. Po chwili skasowała nawet to - a zostały tylko stópki malutkiego Maksa. Takie zdjęcia uwielbia m.in. Małgorzata Kożuchowska.

Do pięknej fotki dodała wzruszający podpis:

Dzień dobry Kochani! Dluuugo mnie z Wami nie było... Na zdjęciu poniżej przedstawiam Wam fragment sprawcy mojej absencji. Paluszki już wielokrotnie policzone. Choć wydaje się, że Młodzież ma ich w nadmiarze, zapewniam, że mamy standardowe pięć u każdej kończyny. Czujemy się fantastycznie i pozdrawiamy Was serdecznie! (pisownia oryg.)

Czekamy na więcej!

Zobacz: Anna Dereszowska szuka domu pod Warszawą. A co z jej mieszkaniem na Saskiej Kępie?

Zobacz także

Dzień dobry Kochani!Dluuugo mnie z Wami nie było...Na zdjęciu poniżej przedstawiam Wam fragment sprawcy mojej absencji...

Posted by Anna Dereszowska Official on 3 września 2015