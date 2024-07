Wakacje powoli dobiegają końca. Wiele gwiazd próbuje jeszcze wykorzystać ostatnie chwile beztroskiej wolności przed nowym sezonem pracy. Spora część znanych osób w tym roku na miejsce odpoczynku wybrała nasz Bałtyk. Do tego grona zaliczają się tegoroczni nowożeńcy Anna Czartoryska i Michał Niemczycki. Zobacz: Czartoryska o małżeństwie z milionerem: Trzeba się z tym zmierzyć

Zakochani tuż po ślubie udali się na miodowy miesiąc do Peru. Po powrocie do kraju postanowili wykorzystać jeszcze swoje urlopy i udali się do Juraty, gdzie jak informuje magazyn "Party" zatrzymali się w ekskluzywnym hotelu Bryza, należącym do teściów aktorki.

Paparazzi przyłapali parę, gdy okazywała sobie odrobinę czułości. Czartoryska jako dobra żona, która dba o swojego męża smarowała m.in. ukochanego kremem z filtrem, tak aby ten nie uległ słonecznym poparzeniom.

Niestety sielanka Anny i Michała nie trwałą długo. Po kilku dniach spędzonych nad Bałtykiem każde z nich wróciło do swoich obowiązków. Zobacz: Czartoryska zagra główną rolę w ZAGRANICZNYM serialu

