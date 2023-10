Na początku tego roku chyba nikt nie spodziewał się, że na jego końcówce będziemy śledzić losy Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek u boku nowych partnerów. To jednak od kilku miesięcy jest już faktem, ale wszystko wskazuje na to, że zarówno aktorka, jak i tancerz, są dziś bardzo szczęśliwi. Marcin Hakiel właśnie pochwalił się romantycznym weekendem z ukochaną - z tego zdjęcia bije ogrom miłości! Zobaczcie sami. Marcin Hakiel na romantycznym zdjęciu z nową partnerką O rozpadzie związku Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela dowiedzieliśmy się w marcu br. Dziś już oficjalnie wiemy, że Katarzyna Cichopek układa swoje życie u boku Macieja Kurzajewskiego , a z kolei jej były mąż jest zakochany w pięknej blondynce Dominice. Jak wiadomo, związek aktorki i dziennikarza jest o wiele bardziej medialny, niż nowa relacja Marcina Hakiela. Tancerz nie ujawnia bowiem wizerunku swojej nowej ukochanej w mediach społecznościowych, jednak od czasu do czasu na jego instagramowym profilu pojawiają się wspólne kadry z partnerką. Tak się stało i tym razem! Były mąż Katarzyny Cichopek pokazał, jak spędził weekend z ukochaną - było romantycznie! Sami spójrzcie. Zobacz także: Marcin Hakiel opublikował nowe zdjęcie, a w sieci zawrzało! "Wymowne" komentują internauci Jakiś czas temu w rozmowie z portalem Plotek.pl osoba z bliskiego otoczenia Katarzyny Cichopek wyznała, że była żona Marcina Hakiela polubiła jego nową partnerkę i ma z nią dobre relacje. Warto podkreślić, że aktorka i tancerz również rozwiedli się w pokojowej atmosferze. - Kasia ma o niej (Dominice - przy. red.) jak najlepsze zdanie i pewność, że ta dziewczyna też ceni sobie spokój. Najważniejsze jest dla niej to, że dzieci ją lubią, a ona czule się nimi zajmuje. To wielka wartość w tych czasach - mówił wówczas rozmówca Plotka....