Po odcinku "Tańca z Gwiazdami" z bliskimi Kevin Mglej zdecydowanie był na językach. Na jego występ z Roksaną Węgiel czekali wszyscy. Ukochany wokalistki przyznał przed kamerą, że obawiał się tego występu, ponieważ Roxie i Michał Kassin prezentują wysoki poziom na parkiecie. Okazało się, że sam stał się gwiazdą odcinka. Działo się jednak nie tylko na wizji ale także za kulisami programu. Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie szczędzili sobie czułości w "Tańcu z Gwiazdami".

Roksana Węgiel i Kevin Mglej całują się w "Tańcu z Gwiazdami"

Tydzień temu Ewa Kasprzyk nazwała Roksanę Węgiel "taneczną królową tej edycji". W tym tygodniu młoda wokalistka kolejny raz wytańczyła sobie "cztery dziesiątki". Gorąca rumba Roksany Węgiel oraz jej występ z Kevinem Mglejem zrobiły furorę w 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Chociaż mało kto wierzył w umiejętności taneczne partnera uczestniczki, on zaskoczył wszystkich nawet wykonując akrobację.

Jestem bardzo dumna z Kevina, włożył w tę choreografię kawał serducha - mówiła Roksana Węgiel po występie.

W dodatku zakochani nie szczędzili sobie czułości nie tylko na wizji ale również na oczach obecnych w studio paparazzi.

Roksana Węgiel, Kevin Mglej i Michał Kassin wytańczyli sobie "cztery dziesiątki", a ukochany wokalistki zebrał same komplementy od jurorów, dotyczyły one nie tylko tańca ale również związku z nastoletnią gwiazdą. Chociaż Kevin Mglej od pierwszego odcinka towarzyszy Roksanie Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami", to dopiero podczas tego z bliskimi zdecydowali się zapozować wspólnie do zdjęć. Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie szczędzili sobie czułości i przytulali się i całowali przed obiektywami paparazzi.

Roksana Węgiel i jej partner zdecydowanie mają co świętować. Nie tylko wytańczyli kolejne "cztery dziesiątki" na drodze Roxie i Michała Kassina do finału "Tańca z Gwiazdami" ale także utarli nosa tym, którzy złośliwie pisali o ich wspólnym tańcu, zakładając, że Kevin nie będzie najlepszym tancerzem.

