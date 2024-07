Jeśli wydawało wam się, że Anna Czartoryska osiągnęła już wszystko to jesteście w błędzie. Jak donosi "Party", ta jesień może należeć do aktorki, bowiem dostała role aż w trzech serialach! Po krótkich wakacjach w Peru i Juracie, gwiazda przyjechała do Warszawy, gdzie udała się na castingi. Wszystkie zakończyły się dla niej sukcesem.

Czartoryska dostała role w serialu "Czas honoru", "Ciszy nad rozlewiskiem" i... norweskiej produkcji. Ta ostatnia póki co owiana jest tajemnicą, ale wiadomo już, że Anna wcieli się w jedną z głównych ról. Zostanie światową gwiazdą?

- Ania wygrała casting i już jesienią wyjedzie do Norwegii. To też będzie serial, zagra w nim Polkę, dziewczynę głównego bohatera - zdradza "Party" Paweł Bieńkowski, menadżer gwiazdy.

Gratulujemy i życzmy sukcesu w Skandynawii co najmniej na skalę Izy Scorupco. Zobacz: Polka prowadzącą "Top Model" w Szwecji!

