Anja Rubik stała się długodystansową muzą dla Giuseppe Zanotti. Już od 2010 roku reklamuje ekskluzywne włoskie obuwie i nie ma wątpliwości, że godnie reprezentuje markę.



Reklamy Giseppe Zanotti od zawsze słyną z prostoty, w celu skupienia uwagi na detalach. Tak jest i w tym przypadku tej kampanii. Kolorystyka sprowadza się tu jedynie do czerni, bieli i złota. Królują dodatki w postaci wysokich czarnych szpilek i małej czarnej torebki ze złotymi elementami.



Tajemniczo spoglądająca w naszą stronę top modelka jest ubrana od stóp do głów w czerń. Jej look został podkreślony dużą złotą bransoletą i złotym naszyjnikiem wijącym się po szyi Anji niczym wąż. To na razie tylko zwiastun kampanii reklamowej marki na sezon jesień/zima 2012. Jak widać, zapowiada się bardzo obiecująco. Już niedługo reszta zdjęć.



