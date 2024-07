Klaudia Nieścior wygrała 11. edycję "Top Model"! Modelka w finale nie ukrywała swojego zaskoczenia wynikami głosowania i mówi wprost, że podeszła "do tego z zupełnym spokojem". A jak Klaudia z "Top Model" zareagowała na ostre słowa Anji Rubik dotyczące jej przyszłej kariery? Światowej sławy modelka powiedziała wprost, że nie widzi Klaudii na wybiegach... Jak poza kulisami wytłumaczyła się Anja Rubik?

Klaudia Nieścior w rozmowie z Moniką Maszkiewicz skomentowała wyniki głosowania i nie ukrywa radości z faktu, że wygrała 11. edycję "Top Model".

Ja jak usłyszałam werdykt, to byłam totalnie w szoku. Do tej pory, tak naprawdę to do mnie nie dociera, dlatego się wcale nie stresowałam. Podeszłam do tego z zupełnym spokojem i jestem bardzo wdzięczna - powiedziała szczerze Klaudia Nieścior.